Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Nachmittag zu

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 205,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 205,30 EUR. Bei 200,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.629 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 205,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.06.2022 (108,76 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 88,72 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 235,67 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 25.01.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19.980,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.793,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Gewinn von 10,15 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

