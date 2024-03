Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 183,97 USD.

Das Papier von Boeing legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 183,97 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 184,84 USD zu. Bei 182,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 387.314 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 45,43 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,25 USD ab. Mit einem Kursverlust von 4,20 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,334 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 264,13 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 22.018,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 19.980,00 USD umsetzen können.

Die Boeing-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,78 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels

Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: Gewinne im S&P 500