Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Aktien in diesem Artikel Boeing 182,18 EUR

-5,37% Charts

News

Analysen

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 6,4 Prozent bei 199,84 USD. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 198,16 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 202,95 USD. Zuletzt wechselten via New York 738.414 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 221,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 9,71 Prozent niedriger. Bei 113,03 USD fiel das Papier am 15.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,00 USD.

Am 25.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.980,00 USD im Vergleich zu 14.793,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 24.04.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -0,337 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing-Aktie gewinnt: Boeing liefert im ersten Jahresquartal mehr Jets aus als Airbus

Erste Schätzungen: Boeing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com