Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 159,69 USD nach oben.

Das Papier von Boeing legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 159,69 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 160,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,15 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 172.883 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,93 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 23,32 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,27 Prozent.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,041 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,75 USD an.

Boeing ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 15,24 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 22,02 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,324 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

