Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 181,07 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 181,07 USD nach oben. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 181,89 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,25 USD. Zuletzt wurden via New York 101.705 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 32,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 11,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,86 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 24.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,56 USD gegenüber -0,69 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 16,57 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,481 USD einfahren.

