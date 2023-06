Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Mittwochmittag nach

Aktien in diesem Artikel Boeing 204,80 EUR

Die Boeing-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr um 0,2 Prozent auf 204,00 EUR ab. Bei 203,50 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 203,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.315 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 208,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,96 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,60 EUR ab. Abschläge von 46,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 241,20 USD für die Boeing-Aktie.

Am 26.04.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17.921,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.991,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -1,543 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

