Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 193,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:57 Uhr 0,2 Prozent auf 193,12 EUR. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 191,00 EUR ein. Bei 193,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.149 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,71 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 122,86 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,38 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.04.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -2,75 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 17.921,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.991,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Boeing am 26.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Boeing die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -1,402 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

