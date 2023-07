Aktienkurs aktuell

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit positiven Vorzeichen

14.07.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 217,71 USD.

Werbung

Um 22:15 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 217,71 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 218,78 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 218,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 4.589 Boeing-Aktien. Bei 223,70 USD markierte der Titel am 13.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,75 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 120,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 44,43 Prozent Luft nach unten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD. Am 26.04.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,75 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.921,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD in den Büchern standen. Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Boeing am 26.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Boeing-Gewinn in Höhe von 5,58 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick NYSE-Titel Boeing-Aktie zieht an: Deutlicher Zuwachs bei Auslieferungen Erste Schätzungen: Boeing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com