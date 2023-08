Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag fester

Boeing im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 236,97 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 236,97 USD zu. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 238,65 USD. Bei 236,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.824 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 243,02 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 95,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 246,20 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19.751,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.681,00 USD umgesetzt worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -2,066 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

