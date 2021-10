Boeing Aktie News: Boeing macht Boden gut

Werbung

Heute im Fokus

DAX erholt sich weiter -- Asiens Märkte schließen uneins -- Südzucker verdoppelt Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr -- Lufthansa: Milliardenlasten bei Umsetzung von EU-Klimaplänen -- Zalando im Fokus

Nordex steigert Auftragseingang um fast die Hälfte. US-Notenbank peilt Reduzierung der Anleihekäufe in diesem Jahr an. Institute erwarten für 2021 geringeres und für 2022 höheres Wachstum. Hannover Rück will Regeldividende künftig mindestens stabil halten. Delivery Hero verstärkt sich in Mittelamerika mit Übernahme von Hugo. Sprinter ohne Chips: Mercedes-Benz lagert Pick-ups an Messe zwischen.