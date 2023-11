Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Vormittag vor

So bewegt sich Boeing

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 204,44 USD zu.

Um 22:15 Uhr sprang die Boeing-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 204,44 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 206,56 USD. Mit einem Wert von 203,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.478 Boeing-Aktien.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 242,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 15,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 170,27 USD ab. Abschläge von 16,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,86 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,989 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone

Montagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Montagnachmittag schwächer

NYSE-Handel: Dow Jones präsentiert sich am Montagnachmittag fester