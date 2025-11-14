Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag in Grün

Boeing im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 195,43 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 195,43 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,89 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 192,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 142.180 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,03 Prozent.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,048 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 243,43 USD.

Am 29.10.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -7,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,97 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 23,27 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -9,345 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 5 Jahren abgeworfen