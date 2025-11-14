DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -4,9%Nas23.012 +0,6%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.085 -2,1%
Heute im Fokus
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Aktienkurs aktuell

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Freitagabend nach

14.11.25 20:23 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Freitagabend nach

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 194,07 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 194,07 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 192,20 USD. Bei 192,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 441.188 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 242,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 20,00 Prozent niedriger. Bei 128,92 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 50,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 243,43 USD.

Am 29.10.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -7,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 23,27 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -9,345 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
30.10.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
