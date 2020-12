Boeing-Aktie aktuell: Boeing steigt

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 192,20 EUR zu. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 195,00 EUR zu. Mit einem Wert von 191,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 7.520 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 320,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Bei 83,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 219,25 USD. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Boeing-Aktie in Höhe von 1,59 USD im Jahr 2021 aus.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing 737 Max hebt nach Zwangspause wieder ab - Aktie dennoch im Sinkflug

Boeing-Aktie im Sinkflug: Boeing erhält weitere Stornierungen für die 737 Max

Airbus-Aktie leicht im Plus: Airbus liefert im November 64 Flugzeuge aus - Keine Neu-Aufträge

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com