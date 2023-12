Aktie im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

14.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Boeing zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Boeing-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 251,00 USD an der Tafel.

Die Boeing-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 251,00 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 252,14 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 249,69 USD. Bei 250,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 141.377 Boeing-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 252,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 0,45 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 176,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,63 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 25.10.2023. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 18.104,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.956,00 USD erwirtschaftet worden. Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --6,061 USD je Boeing-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Zurückhaltung in New York: Dow Jones liegt zum Start im Minus NYSE-Titel Boeing-Aktie höher: Boeing schrumpft Strategieabteilung zusammen - kommt Jahresziel bei 737-Jets näher Optimismus in New York: Dow Jones klettert

