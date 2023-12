Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 250,98 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,9 Prozent auf 250,98 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 251,45 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 250,20 USD. Zuletzt wechselten 3.736 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 251,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,59 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 29,64 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 256,63 USD an.

Am 25.10.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.104,00 USD im Vergleich zu 15.956,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,061 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

