Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 195,98 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:59 Uhr 1,4 Prozent auf 195,98 EUR. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 195,52 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 197,24 EUR. Zuletzt wechselten 7.516 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,20 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 17,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 274,13 USD.

Am 25.10.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 18.104,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15.956,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Boeing die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,972 USD je Boeing-Aktie.

