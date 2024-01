Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagvormittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 217,82 USD.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 2,3 Prozent auf 217,82 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 217,23 USD. Bei 221,20 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.112 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,14 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,18 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 176,59 USD fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 23,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 274,13 USD für die Boeing-Aktie.

Am 25.10.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 18.104,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.956,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Boeing.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -5,972 USD je Aktie aus.

