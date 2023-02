Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Boeing-Aktie gab im XETRA-Handel um 03:57:31 Uhr um 0,6 Prozent auf 201,15 EUR nach. Bei 201,15 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 203,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.550 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 205,30 EUR erreichte der Titel am 14.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 84,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,67 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing veröffentlichte am 25.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -7,69 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 19.980,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 14.793,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,15 USD fest.

