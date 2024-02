Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 205,60 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 205,60 USD. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 206,28 USD. Mit einem Wert von 204,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 115.676 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 267,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 30,13 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 176,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,334 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 31.01.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -1,75 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent auf 22.018,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.980,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 3,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Börse New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

Optimismus in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag

Minuszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer