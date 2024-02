Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Donnerstagvormittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 203,16 USD.

Das Papier von Boeing befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,5 Prozent auf 203,16 USD ab. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 202,94 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 205,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 5.603 Boeing-Aktien.

Bei 266,14 USD markierte der Titel am 22.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,00 Prozent. Bei einem Wert von 176,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 15,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,334 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 262,88 USD aus.

Am 31.01.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -1,75 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent auf 22.018,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.980,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

