Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 170,35 USD.

Das Papier von Boeing konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 170,35 USD. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 171,06 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 170,74 USD. Zuletzt wurden via New York 132.731 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 36,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,30 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 0,62 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 253,29 USD je Boeing-Aktie an.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,47 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.980,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.018,00 USD ausgewiesen.

Am 24.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Boeing dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 0,181 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

