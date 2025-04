So bewegt sich Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag tiefer

15.04.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 157,17 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 157,17 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 155,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 297.484 Boeing-Aktien umgesetzt. Am 01.08.2024 markierte das Papier bei 196,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 25,30 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,97 Prozent. Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,041 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,75 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 28.01.2025. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 15,24 Mrd. USD, gegenüber 22,02 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,77 Prozent präsentiert. Boeing wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.04.2026 dürfte Boeing die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren. In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,416 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10 Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boeing von vor 3 Jahren bedeutet NVIDIA-Aktie & Co.: Beteiligung an Finanzierungsrunde des Startups Rescale

