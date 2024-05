Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 178,29 USD.

Um 15:44 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 178,29 USD ab. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 178,29 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,14 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 102.964 Aktien.

Bei einem Wert von 267,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,06 Prozent. Bei 159,71 USD fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,42 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 251,86 USD aus.

Am 24.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,57 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,497 USD je Boeing-Aktie stehen.

