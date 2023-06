Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Boeing 199,00 EUR

Das Papier von Boeing befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 198,72 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 197,26 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.338 Boeing-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (208,00 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,67 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 116,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 41,18 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 241,20 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,75 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17.921,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 13.991,00 USD umgesetzt.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,611 USD je Boeing-Aktie.

