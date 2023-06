Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Boeing 199,00 EUR

-1,04% Charts

News

Analysen

Um 16:27 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 219,29 USD zu. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 219,33 USD aus. Bei 217,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 105.416 Stück.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,85 USD an. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 2,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,99 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 44,83 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 241,20 USD.

Am 26.04.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 17.921,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,09 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 26.07.2023 gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,611 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

SAFRAN-Aktie mit Verlusten: SAFRAN-Chef glaubt an lange andauernden Teilemangel

Airbus-Aktie dennoch in Rot: Airbus rechnet mit stärkerer Nachfrage nach sparsameren Jets

NYSE-Wert Boeing-Aktie dennoch etwas leichter: Boeing lieferte im Mai wieder mehr Jets aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com