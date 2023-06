Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Boeing 199,02 EUR

Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 216,20 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 216,20 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,00 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.171 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (223,70 USD) erklomm das Papier am 13.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,47 Prozent. Bei einem Wert von 113,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD.

Boeing gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,75 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.921,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.991,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,611 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

