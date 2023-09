Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 208,44 USD.

Die Boeing-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 208,44 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 208,25 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 209,28 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 842.631 Boeing-Aktien.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 243,02 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 14,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 120,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 244,33 USD.

Am 26.07.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,37 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.751,00 USD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.681,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,746 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

