Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Freitagvormittag positiv

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 209,19 USD zu. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 210,39 USD aus. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 209,96 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 2.709 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 15,68 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 72,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 244,33 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.07.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.751,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.681,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 25.10.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -2,746 USD je Aktie ausweisen dürften.

