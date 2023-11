Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 191,62 EUR.

Die Boeing-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:51 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 191,62 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 192,00 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 192,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.060 Boeing-Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 15,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.11.2022 (163,14 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,86 USD aus.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.104,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.956,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -5,920 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie an der NYSE höher: Ethiopian Airlines bestellt 31 Boeing-Jets - Produktionsfehler bei 737-Max-Jets bremsen Boeing weiter aus

SAFRAN-Aktie freundlich: Milliardenaufträge von Emirates

Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone