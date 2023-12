Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 260,20 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 260,20 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 260,80 USD. Bei 258,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 1.495.514 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,80 USD) erklomm das Papier am 15.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,23 Prozent. Bei 176,25 USD erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 256,63 USD je Boeing-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.10.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,18 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.104,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 15.956,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,060 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Zurückhaltung in New York: Dow Jones liegt zum Start im Minus

NYSE-Titel Boeing-Aktie höher: Boeing schrumpft Strategieabteilung zusammen - kommt Jahresziel bei 737-Jets näher

Optimismus in New York: Dow Jones klettert