Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 255,76 USD nach oben.

Um 22:15 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 255,76 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 257,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 252,05 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.308 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 257,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 176,59 USD. Mit Abgaben von 30,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 256,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 18.104,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 15.956,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,060 USD je Aktie ausweisen dürften.

