Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Zum Vortag unverändert notierte die Boeing-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 198,66 EUR. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 198,66 EUR zu. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 196,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 198,54 EUR. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 807 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,00 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 233,50 USD an.

Am 26.10.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -6,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,60 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 15.956,00 USD gegenüber 15.278,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Boeing dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 31.01.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -7,994 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

