Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 198,54 EUR. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 198,54 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 198,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 198,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 303 Boeing-Aktien.

Am 18.01.2022 markierte das Papier bei 202,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 1,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 82,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 233,50 USD.

Am 26.10.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -6,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 15.956,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15.278,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 31.01.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -7,994 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing fester, Airbus-Aktie dennoch leichter: Airbus steigert Auslieferungen 2022 - erneut weltgrößter Flugzeugbauer

Boeing-Aktie etwas leichter: Boeing hat 2022 wieder deutlich mehr Passagier- und Frachtjets ausgeliefert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com