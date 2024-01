Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag im Minusbereich

Boeing im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 196,28 EUR.

Die Aktie verlor um 09:12 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 196,28 EUR. Bei 195,82 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 196,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.974 Boeing-Aktien.

Am 15.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 243,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,01 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 167,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 14,92 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 274,13 USD an.

Am 25.10.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.956,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren. Am 29.01.2025 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,972 USD einfahren.

