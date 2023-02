Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit Abschlägen

Die Boeing-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:55:54 Uhr um 0,3 Prozent auf 202,85 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 201,30 EUR. Bei 203,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 3.128 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2023 bei 205,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 1,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 86,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 235,67 USD.

Am 25.01.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 19.980,00 USD gegenüber 14.793,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Gewinn von 10,15 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

