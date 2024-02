Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagmittag nordwärts

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 191,28 EUR.

Das Papier von Boeing konnte um 11:54 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 191,28 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 191,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 190,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 858 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 243,40 EUR erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 27,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (167,00 EUR). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 14,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,334 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 262,88 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 31.01.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent auf 22.018,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.980,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 3,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Börse New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

Optimismus in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag

Minuszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer