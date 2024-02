Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 203,70 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 203,70 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 203,20 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 204,41 USD. Bisher wurden via New York 140.056 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 31,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 176,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,334 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 262,88 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22.018,00 USD gegenüber 19.980,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,43 USD fest.

