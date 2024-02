Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 205,35 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 205,35 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 206,21 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 204,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 10.992 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 29,60 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 176,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,01 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,334 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 262,88 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 31.01.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -1,75 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.018,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.980,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,43 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Börse New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

Optimismus in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag

Minuszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer