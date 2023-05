Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Boeing 185,36 EUR

1,31% Charts

News

Analysen

Der Boeing-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 185,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 185,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 186,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 410 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (205,30 EUR) erklomm das Papier am 14.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.06.2022 bei 108,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 70,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 233,20 USD aus.

Boeing gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.921,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.991,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,640 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Airbus-Aktie profitiert: Airbus liefert mehr als doppelt so viel aus wie Boeing

Boeing-Aktie profitiert: Ryanair erwirbt 150 Boeing-Mittelstreckenjets - Boeing im April mit weniger Auslieferungen

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com