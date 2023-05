Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Boeing 185,66 EUR

Um 15:52 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 201,15 USD ab. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 201,15 USD. Mit einem Wert von 201,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 67.811 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 10,03 Prozent Luft nach oben. Bei 113,03 USD erreichte der Anteilsschein am 15.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 233,20 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.04.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,75 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.921,00 USD – ein Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 13.991,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Boeing am 26.07.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,640 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

