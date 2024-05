Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 180,42 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 180,42 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 180,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 177,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 127.249 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 32,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 11,48 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 248,29 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 24.04.2024 vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,56 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,517 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

