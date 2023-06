Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Boeing 201,10 EUR

Die Boeing-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 200,85 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 201,55 EUR zu. Bei 199,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.034 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 208,00 EUR markierte der Titel am 12.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 3,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 122,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 38,83 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 241,20 USD.

Boeing ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 17.921,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 13.991,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,611 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

