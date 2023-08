Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 234,05 USD zu.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 234,05 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 234,62 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 59.925 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 243,02 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 48,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,20 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.751,00 USD umgesetzt, gegenüber 16.681,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 präsentieren.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -2,066 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

