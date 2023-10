Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 183,59 USD.

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 183,59 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,25 USD nach. Bei 185,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 109.242 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,02 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 24,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,43 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 248,71 USD für die Boeing-Aktie.

Am 26.07.2023 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,37 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.751,00 USD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.681,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -4,121 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

