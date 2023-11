Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 191,44 EUR ab.

Die Boeing-Aktie wies um 11:58 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 191,44 EUR abwärts. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 191,34 EUR. Mit einem Wert von 192,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 1.100 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,60 Prozent. Am 17.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,14 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,78 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 245,86 USD.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.104,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,032 USD je Aktie ausweisen dürften.

