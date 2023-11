Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagvormittag im Plus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 208,83 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,7 Prozent auf 208,83 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 211,02 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,63 USD. Bisher wurden via AMEX 2.454 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 242,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2022 bei 170,27 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 22,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 245,86 USD.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.104,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 15.956,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,032 USD je Boeing-Aktie.

