Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag tiefer

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 195,18 EUR. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 194,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 196,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.176 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,00 EUR an. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 3,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 233,50 USD.

Boeing ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,18 USD gegenüber -0,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.278,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.956,00 USD ausgewiesen.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 31.01.2024.

2022 dürfte Boeing einen Verlust von -7,993 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

