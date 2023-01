Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag in Rot

Das Papier von Boeing gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 196,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 196,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 196,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5 Boeing-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,00 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,77 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2022 Kursverluste bis auf 108,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 233,50 USD an.

Am 26.10.2022 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -6,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 15.956,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 15.278,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 31.01.2024 dürfte Boeing die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,994 USD je Boeing-Aktie belaufen.

