Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 202,82 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 202,82 USD nach oben. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 205,67 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 202,23 USD. Bisher wurden via New York 475.210 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 31,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 176,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,10 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 274,13 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 25.10.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 18.104,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15.956,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 29.01.2025.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,977 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

